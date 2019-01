Qu'est devenue Beatriz Luengo, la star de "Un, Dos, Tres" avant de juger la finale de "Destination Eurovision" ?

Boudée par le public espagnol pour avoir voulu tenter autre chose que la pop guimauve du groupe Upa Dance, elle connaît une déprime à l'arrêt de la série en 2005. "Je n'arrivais pas à me concentrer et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Tout ça a été très difficile mais je voulais prendre des risques et faire mes propres chansons. Peu importe les conséquences", se souvient-elle pour ABC. Elle pose ses valises en France avec son compagnon Yotuel Romero du groupe Orishas. Le couple, qui s'est rencontré sur le tournage de "Un, Dos, Tres", fait ses armes à la Favela Chic avec des sonorités plus roots et plus flamenco que ce que Beatriz Luengo chantait à la télévision. "En trois mois, j'ai sorti un disque et j'en ai vendu 130.000 exemplaires. Je n'arrivais pas à y croire. La France a été l'étape la plus importante de ma vie", raconte-t-elle à El Mundo en avril 2018. On se souvient de ses tubes "Mi Generacion" et "Hit Lerele". Et après ? Si sa musique reste plus confidentielle en France, la native de Madrid enchaîne les sorties et publie trois albums dans la foulée, dont le dernier en 2018.