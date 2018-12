Quand Castaner rencontre une star de la télé

BLANQUEFORT





Bruno Le Maire n'a pas écarté mercredi un rachat provisoire de l'usine Ford par l'Etat, se disant ouvert "aux solutions les plus originales" pour sauver ce site après le rejet par le groupe américain d'une offre de reprise. "Pourquoi pas ? Je suis prêt à ce genre de solutions", a affirmé le ministre de l'Economie et des Finances sur BFMTV et RMC.