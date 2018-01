Quand Johnny Hallyday voulait être enterré à Ramatuelle

Entre Johnny Hallyday et Ramatuelle, c’est une vieille histoire. En 1989, le rockeur s'y faisait construire une villa baptisée La Lorada, contraction des prénoms de ses enfants Laura et David, dans cette petite commune du Var à proximité de Saint-Tropez. Une luxueuse demeure de 710 m2, avec piscine géante, boulodrome, vignes et oliviers, conçue par l’architecte Roland Morisse dans l’esprit d’une hacienda mexicaine.





Le rockeur, qui donnera le nom de La Lorada à son 39e album studio, produit par Jean-Jacques Goldman, la revendra en 1995 à des investisseurs russes, afin d’éponger ses dettes. C'est à Ramatuelle également qu'il avait épousé la comédienne Adeline Blondieau. Une histoire qui s'était soldée par un divorce retentissant, cinq ans plus tard. Mais Johnny gardera une affection particulière pour la ville. Lors de ses vœux à la population, mardi 16 janvier, le maire Roland Bruno a d'ailleurs fait une surprenante révélation.