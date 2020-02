Quand Kim Kardashian et Kanye West décident de prendre à manger au KFC à Paris

On peut être millionnaire et avoir envie de manger dans un fast-food. La preuve avec Kim Kardashian et Kanye West qui ont été aperçus en train de commander un repas à la borne du KFC de Strasbourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement de Paris ce mercredi 19 février. La scène surréaliste a été filmée et postée sur les réseaux sociaux.

Pour la petite histoire, le couple qui était en route pour se rendre au siège social de Jean-Paul Gaultier a décidé de faire une halte au fast-food. Comme l'a raconté la gérante des lieux à "20 Minutes", Kim Kardashian et Kanye West n'ont pas réussi à commander sur la borne et se sont donc rendus aux caisses pour prendre un bucket à emporter. Le tout sous le regard des clients qui ont certainement dû se pincer pour y croire.