Que devient Maïté ? Sa petite-fille donne de ses nouvelles

Camille raconte ainsi que Maïté s'est aujourd'hui éloignée de la télévision et se consacre à sa famille : "Elle va bien, elle profite de sa retraite et de sa famille. Elle ne veut plus répondre aux interviews ou faire de la télévision, ce n'est plus son truc. C’est une volonté de sa part de s’effacer comme elle le fait, elle n’a plus les mêmes centres d’intérêt. Elle préfère rester en famille. Il y a quelques jours, on était tous ensemble pour son anniversaire, on a passé une belle journée. C’est ça qui compte pour ma grand-mère", explique-t-elle dans cette interview.