Que faisait Emma Watson à l'Elysée avec Emmanuel Macron ?

C'est sur ce dernier point que l'actrice britannique de 28 ans, ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes, a pris la parole. "J'ai moi aussi été attaquée. Ça a été source d'une angoisse. Les entreprises du numérique doivent mieux répondre. Si vous avez le privilège de pouvoir vous offrir un avocat, on vous répond parfois plus vite... Mais des femmes se suicident à cause de ça", a déclaré la star de la saga "Harry Potter", citée par Paris Match. En 2014, elle avait été prise pour cible par des hackers qui avaient menacé de dévoiler ses photos intimes suite à un discours engagé aux Nations Unies sur les droits des femmes. Des clichés qui n'existaient pas en réalité. D'autres bien réels, pris lors de séances d'essayages, avaient en revanche sans son accord fait leur apparition sur Internet trois ans plus tard.