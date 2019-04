"Que fait-on pour les sans-abris ?" : Pamela Anderson en colère après l’avalanche de dons pour Notre-Dame

Pamela Anderson n'est évidemment pas la seule à critiquer l'afflux de dons pour reconstruire Notre-Dame. Depuis plusieurs jours, de nombreuses voix parmi les partis de gauche, la CGT ou encore les Gilets jaunes ont dénoncé une générosité sélective et ont accusé les grandes entreprises et les plus grosses fortunes de mener "une opération de communication", alors que l'aide aux plus démunis est en baisse.





Face à la polémique, la famille Pinault a annoncé jeudi, avant donc l'intervention de l'actrice, qu'elle renoncerait à la déduction fiscale accordée pour ce type de dons. Bernard Arnault, qui a aussi précisé que les dons de sa famille et du groupe ne seraient pas défiscalisés, a jugé "consternant" de "se faire critiquer"