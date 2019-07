"Que justice soit faite" : Steevy Boulay révèle que sa cousine est morte sous les coups de son conjoint

"Le nombre de magistrats qui classent ces affaires sans suite, c'est incroyable ! Comment peut-on classer sans suite la plainte de quelqu'un qui vient demander du secours ? C'est ça qu'on demande : on demande des enquêtes à Mme Belloubet [garde des Sceaux et ministre de la Justice] et à M. Castaner [ministre de l'Intérieur] pour qu'ils sachent exactement où se trouve le dysfonctionnement, qui et quelles sanctions appliquer", a lancé la comédienne très impliquée à l'antenne de BFMTV ce 4 juillet.