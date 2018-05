Que reste-t-il de la fortune d'Harvey Weinstein ?

Avant l’affaire qui a entraîné sa chute, la fortune d’Harvey Weinstein était estimée entre 240 et 300 millions de dollars. Difficile de savoir, aujourd’hui, ce qu’il en reste. Elle doit d’abord permettre d’éponger ses frais d’avocats, forcément élevés. Rappelons que le plus célèbre d’entre eux, Benjamin Brafman, aurait touché entre 500.000 et 1 million de dollars pour défendre Dominique Strauss-Kahn, en 2011.