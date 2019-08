Quentin Tarantino "enchanté d'annoncer" qu'il sera bientôt père pour la première fois

Son film "Once Upon a Time... in Hollywood" lui a offert le meilleur démarrage en salles de sa carrière. Mais ce sont d'autres contes commençant par "Il était une fois" que Quentin Tarantino va bientôt pouvoir narrer à sa future progéniture. Le réalisateur de génie et son épouse Daniella ont fait part de leur bonheur à venir dans un communiqué transmis au magazine People.





"Ils sont vraiment enchantés d'annoncer qu'ils attendent un enfant", dit le texte qui ne donne pas plus de détails. On sait juste qu'il s'agira du premier enfant pour le cinéaste de 56 ans et la chanteuse israélienne de 35 ans. Et dire qu'ils s'affichaient amoureusement sur les tapis rouges européens il y a encore un mois sans qu'on ne devine rien d'un baby bump naissant...