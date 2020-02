Quentin Tarantino et sa femme Daniella, heureux parents d'un petit garçon

La romance est brève mais les deux tourtereaux se retrouvent en 2016 pour ne plus se quitter. L'année suivante, Quentin Tarantino demande sa compagne en mariage et l'épouse en novembre 2018. Le réalisateur de 56 ans avait été "enchanté" d'officialiser la grossesse de sa femme l'été dernier. En mai au Festival de Cannes, où il présentait en compétition "Once Upon a Time... in Hollywood", il lui avait clamé son amour en conférence de presse alors qu'elle se trouvait au premier rang. "Je viens de me marier. Je n'avais jamais fait ça avant. Et je sais pourquoi : j'attendais la femme parfaite", avait-il déclaré.