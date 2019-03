Qui a encore envie d'acheter Neverland, le ranch mythique de Michael Jackson ?

Curieuse coïncidence. A quelques jours de la diffusion sur HBO du documentaire "Leaving Neverland", dans lequel deux hommes affirment avoir été abusés par Michael Jackson dans son célèbre ranch californien, voilà que ce dernier est de retour sur le marché immobilier. En 2015, six ans après la mort du chanteur, cette immense propriété de 10 km², située près de Santa Barbara, avait été mise en vente pour 100 millions de dollars. En 2017, son prix était tombé à 67 millions de dollars. Après avoir été retiré de la vente pendant plus d’un an, Neverland est de nouveau à vendre. Mais cette fois pour la modique somme de… 30 millions de dollars.





Au début des années 1980, le chanteur était tombé amoureux de cette propriété baptisée Sycamore Ranch lorsqu’il était venu y tourner le clip de "Say Say Say" avec Paul McCartney. A l’époque, son propriétaire qui y a installé un élevage de bétail et des cultures d’avoine, refuse de vendre. Il se laisse convaincre en 1988 en échange d’un chèque de 19 millions de dollars. Le King of pop fait alors construire un parc d’attraction, un zoo, des terrains de sport et un cinéma. Le plus grandes stars y défilent et la comédienne Liz Taylor, amie intime du chanteur s’y marie en 1991 avec Larry Fortensky, son septième et dernier mari.