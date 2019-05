Qui est Colin Jost, le fiancé de Scarlett Johansson ?

Colin Jost a rejoint les rangs du "SNL" six mois tout juste après être sorti de l'une des plus prestigieuses universités américaines. Il en est ressorti diplômé en histoire et littérature russe et anglaise. A Boston, il étudie à Harvard en même temps que le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, mais assure ne pas le connaître. Il y dirige le Harvard Lampoon, magazine humoristique de l'université. "Je ne savais même pas qu'il y avait un magazine humoristique à Harvard, et encore moins qu'on pouvait gagner sa vie en écrivant des blagues", explique-t-il au Boston Globe en 2013. Suffisant pour lui filer le virus de la scène des comedy clubs, où il se produit régulièrement.