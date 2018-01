Qui est Raphaël Hamburger, le fils de France Gall et Michel Berger ?

Le 19 décembre dernier, France Gall était hospitalisée en urgence à l’hôpital américain de Neuilly, victime d’une grave infection liée au cancer qui la rongeait ces dernière années. Depuis, son fils Raphaël veillait sur elle, dormant régulièrement dans sa chambre, révèlent nos confrères du Point. Jusqu’à la disparition de la chanteuse, ce dimanche 7 janvier, à 70 ans. Un nouveau drame dans la vie de ce jeune homme discret, frappé à l’âge de 11 ans par la mort de Michel Berger, victime d’un infarctus lors d’une partie de tennis à l’été 1992. L’un des rares photos du petit garçon sera prise lors de l’enterrement de son père, au cimetière Montmartre, à Paris.





Cinq ans plus tard, le fils de l’un des duos les plus célèbres de la variété française va perdre sa sœur aînée, Pauline, emportée par la mucoviscidose à 19 ans. Dès lors, France Gall va reporter tout son amour sur ce garçon qu’elle a toujours protégé des médias. "J’ai tout de suite voulu être la maman qui réussit le mieux au monde à survivre et à intégrer cette idée d'avoir perdu un enfant parce que sinon, on est foutu", expliquera-t-elle dans un documentaire diffusé en 2001 sur France 3.