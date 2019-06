Qui est Sidonie Biémont, la mère des deux enfants d’Adil Rami ?

Dans plusieurs messages postés sur Instagram dans la matinée, l’ancienne star d’Alerte à Malibu écrit ainsi : "Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible, de contrôler l'esprit et le cœur de deux femmes de la sorte (...). Je suis dévastée après avoir parlé avec son ex. Pauvre femme. La mère de ses jeunes enfants. Je ne me suis jamais sentie à l’aise à l’idée de sortir avec le père de jeunes enfants. Je voulais savoir ce qui s’était réellement passé entre eux. Comment avait-il pu les abandonner ? Pourquoi les avait-il écartés ? Il refusait d’en parler. J’ai tout tenté pour qu’ils se revoient. Il me disait que c’était impossible. Que même si nous n’avions pas été en couple, ils ne seraient pas ensemble. Mais en réalité, ils l’étaient…. Je me sens encore plus mal pour elle, pour eux. Même sa famille a menti pour lui".





Des affirmations démenties en bloc par Adil Rami, qui a riposté mardi soir en publiant à son tour un message dans lequel il souligne qu'une "rupture n'est jamais chose facile" et que "dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives". Non, assure-t-il, il ne "mène pas de double vie": "Je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect", explique-t-il, concédant qu'il aurait "dû être plus transparent dans cette relation ambiguë".