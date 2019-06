Qui est Sidonie Biémont, la mère des jumeaux d’Adil Rami ?

Adil Rami l’avait quittée alors qu’elle venait d’accoucher de leurs jumeaux, Zayn et Madi. Le footballeur avait à l’époque eu un coup de cœur pour l’actrice Pamela Anderson, avec qui il avait rapidement emménagé, du côté de Marseille. Sur Instagram, la Française, d’origine franco-vietnamienne, écrivait alors, sobrement : "6 ans d'amour, 2 magnifiques enfants, et nos chemins se sont séparés. Il reste aujourd'hui un papa extraordinaire et un homme intelligent qui pense à sa famille avant tout. Merci de respecter nos nouveaux choix de vie".





A part ses publications sur le réseau social, peu de choses filtraient depuis sur le quotidien de cette maman solo, ancienne mannequin, notamment pour la marque Adidas. Résidente à Paris, la jeune femme de 37 ans se confiait un peu plus, le 20 décembre 2018 au site PurePeople, sur ses journées : "J'ai trois activités. La télé avec Arthur et 'Vendredi tout est permis' que j'ai repris parce que cela m'éclate, qu'il y a une super ambiance et que cela m'offre une visibilité. L'événementiel, avec l'organisation de mariages et mon vide-dressing des wags" (femmes de footballeurs, ndlr).