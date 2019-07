R. Kelly à nouveau arrêté à Chicago pour pédopornographie et entrave à la justice

R. Kelly fait l'objet d'accusations multiples d'agressions sexuelles et détournements de mineurs depuis plus de 20 ans. Un documentaire, "Surviving R. Kelly", a donné la parole à plusieurs de ses victimes présumées en janvier. L'interprète d"I Believe I Can Fly" a toujours nié les faits et avait fait les gros titres en mars après son apparition en larmes à la télévision américaine. "Je n'ai pas fait ce genre de choses. Ce n'est pas moi", avait-il crié à la journaliste Gayle King sur CBS. Lâché par une bonne partie de l'industrie musicale, le chanteur a continué de se produire en concert alors que ses ennuis judiciaires se multipliaient.