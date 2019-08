R. Kelly à nouveau inculpé, cette fois pour sollicitation de prostituée mineure

JUSTICE - L'étau se resserre chaque jour un peu plus autour du chanteur de 52 ans, toujours emprisonné à New York. Il est cette fois-ci accusé dans le Minnesota d'avoir proposé 200 dollars à une adolescente pour qu'elle se déshabille et danse pour lui. Des faits qui pourraient lui valoir jusqu'à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable.