R. Kelly, star américaine du R&B, inculpé pour abus sexuels aggravés

Voilà des décennies qu'il est accusé de viols par des femmes et de pédophilie. Le chanteur américain R. Kelly, star du R&B, a été inculpé vendredi de 10 chefs d'accusation d'abus sexuel accompagné de circonstances aggravantes, a annoncé une responsable du tribunal du comté de Cook, dans l'Illinois. Les faits visés s'étalent entre 1998 et 2010 et concernent quatre victimes, dont au moins trois avaient alors moins de 17 ans.





R. Kelly, âgé de 52 ans doit comparaître le 8 mars devant un tribunal du comté de Cook à Chicago, où il réside. S'il est reconnu coupable, il pourrait encourir jusqu'à 70 ans de prison.





"Après 25 ans d'abus sexuels en série et d'agressions de filles mineures, il est temps pour R. Kelly de rendre des comptes", a tweeté Michael Avenatti. Cet avocat très médiatique - il défend notamment l'actrice pornographique Stormy Daniels dans son litige l'opposant au président Donald Trump -, il avait expliqué la semaine dernière être en possession d'une nouvelle vidéo montrant R. Kelly ayant une relation sexuelle avec une mineure. Et précisé avoir fait suivre "cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité" du chanteur à la procureure du comté de Cook.