Rien ne va plus pour R. Kelly, maintenant lâché par sa maison de disques

Voilà maintenant seize ans, depuis 2002 et une affaire l’accusant d’avoir filmé des actes sexuels scabreux entre lui et une jeune fille de 14 ans (pour laquelle il a été acquitté en 2008), que la carrière de chanteur de R. Kelly a pris du plomb dans l’aile. Mais les choses se sont bien plus sérieusement corsées début janvier, avec la diffusion du documentaire Surviving R. Kelly, dans lequel plusieurs femmes l’accusent encore d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures de moins de 16 ans, et qui a conduit plusieurs procureurs à ouvrir de nouvelles procédures judiciaires. Ultime conséquence : Billboard révèle ce vendredi que sa maison de disques, Sony Music, a mis un terme à leur collaboration.