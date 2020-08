R. Kelly : soupçonnés d'avoir intimidé plusieurs accusatrices, trois proches du chanteur arrêtés

Une voiture incendiée devant la résidence de l'une d'elles, des photographies intimes qu'on menace de rendre publiques et un chèque de 500.000 dollars pour influencer un témoignage. C'est ainsi que trois complices présumés de R. Kelly auraient tenté de réduire au silence plusieurs femmes accusant le chanteur d'agressions sexuelles. Richard Arline Jr., Donnell Russell et Michael Williams, qui font partie du cercle artistique de l'ex-star du R'n'B, ont été arrêtés, a annoncé la justice américaine mercredi 12 août.

Des dizaines de femmes avaient témoigné à visage découvert dans Surviving R.Kelly, un documentaire choc qui revenait notamment sur les accusations d'abus sexuels sur mineurs et d'entretien d'un réseau d'esclaves sexuelles dont le chanteur, âgé de 53 ans, fait l'objet depuis plus de 20 ans.

Après la diffusion de cette enquête en janvier 2019, le bureau du procureur de Chicago avait invité de potentielles victimes à se faire connaître. Actuellement en détention à New York, le chanteur attend d'être jugé depuis plus d'un an dans différentes procédures engagées dans plus Etats.