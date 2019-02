R. Kelly visé par une nouvelle accusation de pédophilie après la divulgation d'une vidéo inédite

Le bureau de la procureure a refusé de confirmer ou d'infirmer à l'AFP qu'une enquête était en cours. Le New Yorker affirme de son côté que R. Kelly pourrait être inculpé et arrêté pour ces faits. Le chanteur est déjà sous le coup d'une enquête à New York. Il a été au cœur d'un documentaire, "Surviving R. Kelly", qui le mettait en cause pour de multiples agressions sexuelles avec de nombreux témoignages de victimes présumées, notamment âgées de moins de 16 ans. Un film qui a amené Sony à rompre son contrat et des artistes comme Lady Gaga et Céline Dion à retirer des plateformes de streaming leurs duos respectifs avec lui.