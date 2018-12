Rachel McAdams pose avec un tire lait… et elle est ultra-glamour

C’est un cliché que beaucoup jugeront osé. Contrairement à la majorité de ses consœurs, Rachel McAdams n’a pas posé à moitié nue pour exhiber sa plastique parfaite mais pour briser le tabou de l’allaitement. Jeune maman d’un petit garçon, la comédienne canadienne, très discrète sur sa vie privée (elle n’a communiqué ni sur sa grossesse, ni sur son accouchement), s’est offert une séance photo à la fois glamour et engagée pour le magazine "Girls, Girls, Girls".





Dans un cliché publié sur le compte Instagram de la photographe Claire Rothstein, on peut voir Rachel McAdams, vêtue d'une tenue Versace avec un collier en diamants Bulgari, arborer un double tire-lait. "Il y a un million de raisons pour lesquelles je voulais poster cette photo", commente la photographe et fondatrice du magazine. "Evidemment, Rachel McAdams est incroyable et c'était un rêve de travailler avec elle. Mais surtout, cette séance photo a eu lieu six mois après qu'elle a donné naissance à son fils. Donc entre les poses elle allaitait."