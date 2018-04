Racisme anti-asiatique et harcèlement : visé par un appel au boycott, Gad Elmaleh évoque un "malentendu"

Rapidement, de nombreux internautes se sont indignés de cette réaction. "Donc déjà ça fait des "sketchs" racistes, mais en plus ça appelle au harcèlement ? Mais en fait, t'es encore en primaire ?", interroge une internaute scandalisé par le dernier tweet de l'humoriste. "C'est une véritable honte et une déception immense. Gad Elmaleh et Kev Adams racistes mais en plus fiers de l'être. 2 clowns qui s'efforcent de faire rire un public majoritairement blanc. [...] Remerciez surtout le CSA", se désole une autre.