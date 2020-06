Racisme aux Etats-Unis : Beyoncé demande l'inculpation des officiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor

Il était 1h du matin lorsque les forces de l'ordre, à la recherche d'un homme impliqué dans une affaire de drogue et munies d'un mandat "no-knock" (qui leur permet de pénétrer dans un lieu sans s'annoncer), entrent dans la maison où Breonna et son compagnon Kenneth Walker dorment. Croyant à un cambriolage, ce dernier tire sur les policiers qui répliquent, blessant le couple. Si Kenneth Walker s'en tire, Breonna Taylor, elle, ne survit pas. Aucune substance n'est retrouvée au domicile. Pire, le suspect recherché aurait même été déjà arrêté au moment de la perquisition.

"Trois mois ont passé - et il n'y a eu aucune arrestation, aucun policier n'a été viré", déplore Beyoncé dans la lettre publiée sur son site internet. "L'enquête du LMPD est passée par votre bureau, et pourtant tous les policiers impliqués dans la fusillade sont toujours employés par le LMPD. Le sergent Jonathan Mattingly et les policiers Myles Cosgrove et Brett Hankison doivent être tenus responsables de leurs actions."

Pour "prouver la valeur de la vie d’une femme noire", Beyoncé demande donc trois choses au procureur : l'inculpation des officiers de police impliqués, la transparence sur les investigations menées et la remises en cause "des pratiques récurrentes qui ont entraîné la mort répétée de citoyens noirs non armés". La chanteuse invite les lecteurs à signer une pétition pour faire pression afin que la lumière soit faite sur cette triste affaire.