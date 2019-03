Un délégué de la Fondation Bardot démissionne après les propos racistes de l’actrice sur La Réunion

Didier Dérand met les voiles. Ce délégué de la fondation Brigitte Bardot, originaire de la Réunion, a présenté sa lettre de démission. Sa décision fait suites aux propos qu'il juge "inacceptables" de la présidente de la fondation au sujet des Réunionnais, rapporte Réunion 1. Pour rappel, "BB" avait fait la polémique en les qualifiant de "population dégénérée", évoquant des "traditions barbares" et une "île démoniaque" dans une lettre datée du 18 mars et adressée au préfet de la Réunion.





Il a fait part de sa consternation "devant autant de contre-vérités, et de propos insultants et discriminatoires" dans son courrier adressé au préfet de la Réunion. L'occasion de livrer sa vérité : "il est vrai que les fourrières euthanasient à tout de bras. Mais les chats n’ont pas disparu, loin de là ; il n’y a jamais eu d’empoisonnement de masse une fois l’an comme vous l’affirmez ; et la pêche aux requins avec appâts vivants (ndlr : des chiens et chats), pour épouvantable qu’elle soit, n’est qu’une pratique anecdotique, pas une généralité."