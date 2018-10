Elodie Frégé raide dingue de Marco, l'ex-candidat du Bachelor

"Best “reflection” ever at @vinsdespyrenees", écrit la belle rousse, "le meilleur reflet", en version française. "My best riflection is always in your eyes. Love you more and more" ("Mon plus beau reflet est celui dans tes yeux. Je t'aime de plus en plus") lui a répondu son amoureux. "Ma vie", a commenté à son tour la chanteuse de 36 ans.