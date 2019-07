Rami-Anderson : le feuilleton continue

Pamela Anderson avait annoncé sa rupture avec Adil Rami sur Twitter. Le week-end dernier, l'histoire a pris une autre dimension, car leur séparation est devenue une "opération de communication". En effet, ils se sont déchirés en public sur les réseaux sociaux. L'actrice avait d'abord accusé l'ancien footballeur de l'avoir trompé et d'avoir mené une double-vie. Mais à cela, elle a ajouté des accusations de violence psychologique et de torture mentale. Adil Rami a dû réagir et a répondu à ces attaques sur son compte Instagram.



Ce lundi 1er juillet 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de la rupture de Pamela Anderson et Adil Rami. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.