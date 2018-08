Bagarre à Orly : qui est Kaaris, le rappeur qui s'est battu avec Booba ?

Un an plus tard, Kaaris sort son premier vrai album, Or noir (2013). Rapidement, l'opus est un carton et devient disque de platine. À cette époque, Kaaris est encore ami avec Booba, qui fait même un featuring avec lui sur le morceau L.E.F. L'année qui suit, Kaaris poursuit son ascension et s'essaye au cinéma en participant au film Fastlife de Thomas N'Gijol. Parallèlement, il prépare un nouvel album, Le bruit de mon âme. Celui-ci sort en 2015 et comprend notamment un featuring avec la superstar du rap américain, Future. Kaaris verra sa nouvelle composition récompensée d'un disque d'or.





Un an à peine après Le bruit de mon âme, Kaaris sort Okou Gnakouri, en référence à son nom et prouve qu'il est un artiste très productif. Plusieurs titres comme Nador, Tchoin ou son featuring avec Gucci Mane, le roi de la trap aux États-Unis, font de ce disque un nouveau succès malgré des paroles très trash et parfois misogynes. En quelques mois, il raflera un double disque de platine.