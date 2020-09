VIDÉO - La Mixtape de Kalash : "La variété française, je suis calé !"

Il vient de sortir deux nouveaux singles. "Peligrosa" avec Joakim et "Bad Man Time" avec le DJ Bryan et le rappeur Poplane. Kalash, le rappeur strasbourgeois ne s'arrête plus. Il y a quelques mois à peine, il sortait "Diamond rock".

Un album qui mélange rap, reggae et dancehall, et qui rend hommage à son pays d’origine, la Martinique. On a décidé de tester ses références musicales. Le principe de la Mixtape ? Casque sur les oreilles, l’invité découvre la playlist que nous avons créée spécialement pour lui (voir notre vidéo ci-dessus)