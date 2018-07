La rappeuse américaine Cardi B a accouché et le prénom de sa petite fille va vous surprendre...

Le prénom de ce premier enfant de Cardi et du membre de Migos est en réalité un hommage à ce dernier : Offset s'appelle Kiari Kendrell Cephus et le prénom Kulture vient de "Culture" et "Culture II", titres des albums du groupe de son mari.



De son vrai nom Belcalis Almanzar, la rappeuse américaine de 25 ans avait suscité un vif émoi en révélant sa grossesse en direct lors de sa première performance de Be Careful lors de l'émission "Saturday Night Live" en avril dernier - sa robe blanche laissant apparaître un charmant "baby bump".