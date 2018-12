Récompensé par la Sacem, Renaud adresse un clin d’œil aux Gilets jaunes

Il est toujours debout. Ce lundi soir, Renaud est monté sur la scène de la salle Pleyel, à Paris, pour recevoir le Grand prix spécial 2018 de la Sacem, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. L’occasion de faire taire les rumeurs alarmantes sur sa santé par sa simple présence. Mais aussi de rendre hommage à l’organisme qui collecte et répartit les droits d’auteurs en France, en faisant un clin d'œil appuyé à l'actualité.





"Sans la Sacem, nous ne serions rien ou presque rien, des Gilets jaunes", a lancé d’une voix aussi hésitante qu’éraillée le chanteur de 66 ans, blouson de cuir et lunettes noires, accompagné de son frère jumeau David Séchan. "La Sacem est notre mère nourricière, notre maison commune que l'on aime et que l'on défend", a-t-il poursuivi, lisant un discours préparé à l’avance. "Une maison de disques, ça se change. Un agent, ça se change mais une Sacem, on n'en changera jamais."