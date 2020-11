Refusant la tutelle de son père, Britney Spears menace de se mettre en grève

C’est une affaire qui déchaîne les passions outre-Atlantique et au-delà. Depuis plusieurs mois, la chanteuse américaine Britney Spears, 38 ans, est en conflit ouvert avec Jamie Spears, son père, 68 ans, qui prend toutes les décisions concernant sa vie professionnelle en vertu de la tutelle qui lui a été confiée en 2008. Quelques mois plus tôt, l’interprète de "Baby One More Time" avait effectué un séjour en hôpital psychiatrique suite à son tristement célèbre "craquage" en public, se rasant le crâne dans un salon de coiffure de Los Angeles en présence de dizaines de paparazzis.

Déclarée mentalement inapte par la justice, Britney Spears allait peu à peu refaire surface dans son métier, son père se chargeant de gérer ses dépenses, son emploi du temps et de nombreux aspects de sa vie quotidienne. Après douze ans sous ce régime, et de nombreuses tensions au passage, la chanteuse avait déposé cet été une demande devant la justice californienne afin que la curatelle soit désormais confiée à Jodi Montgomery, une tutrice professionnelle qui a pris le relais de Jamie Spears ces derniers mois suite à ses problèmes de santé.