Renaud annonce la sortie de son album "Les mômes et les enfants d'abord" le 29 novembre

ANNONCE - Le 29 novembre prochain sortira le nouvel album de Renaud "Les mômes et les enfants d’abord", illustré par le dessinateur Zep. C’est l’annonce qu’a fait le chanteur sur les réseaux sociaux jeudi 24 octobre, en publiant l’image de sa pochette.

"Un album sur le thème de l’enfance, cher à Renaud, qui parlera aussi aux grands", peut-on lire sur le compte Twitter du chanteur. Il comprend douze chansons inédites écrites par Renaud et illustrées par Zep. Pour l’instant, aucune tournée n’est prévue.

Santiags aux pieds, marinière, foulard rouge et guitare en main… difficile de ne pas le reconnaître sur la pochette. Ce jeudi 24 octobre, Renaud a annoncé la sortie officielle de son nouvel album, "Les mômes et les enfants d’abord", prévue le 29 novembre. A cette occasion, l’artiste partage l’image de sa pochette signée par l’illustrateur Zep, qui le représente entouré d’enfants, sur un radeau à la voile frappée d’une tête de mort.

L’interprète de "Mistral gagnant" prédisait en juillet au Parisien que ce nouvel album "va en faire râler plus d’un parce qu’il y a plein de gros mots", ce que "les enfants adorent". Outre son aspect humoristique, ce travail est "plus un album sur l’enfance qu’un album pour enfants", précisait alors le chanteur.

Si Renaud n’a "pas pour l’instant" l’intention de refaire une tournée, sa dernière en 2016 avait été un succès. Il avait fait son grand retour discographique, après une longue période de dépression et d’alcoolisme, avec un album éponyme et la chanson "Toujours debout" qui s’était écoulé à plus de 700 000 exemplaires. En septembre dernier, le chanteur donnait des nouvelles rassurantes sur sa santé, affirmant qu’il était sobre depuis neuf mois.