Laurent Ournac, Amel Bent, Vanessa Demouy... c'est (aussi) la rentrée pour les enfants des people Vanessa Demouy, Laurent Ournac et Amel Bent ont eux aussi fait leur rentrée ce lundi 1er septembre. − AFP

RETOUR EN CLASSE - Comme tous les parents, ce lundi 1er septembre, les célébrités ont accompagné leurs enfants à l'école. Certaines ont même versé leur petite larme, comme elles l'ont avoué sur les réseaux sociaux.

Les people sont des parents comme les autres. En ce mardi 1er septembre, ils ont évidemment célébré sur Instagram le retour à l'école de leurs enfants à l'image de Laurent Ournac qui a publié un cliché où on le voit de dos tenir la main de sa petite Capucine. "Fin des vacances. Capucine entre en CE2 et comme chaque année, je suis fier et ému de tenir sa petite main pour l’accompagner jusqu’à la grille de l’école. Chaque année nous refaisons cette photo et chaque année je me dis : elle a tellement changé", a expliqué le papa, qui a avoué avoir le cœur serré. Ce qui ne l'a pas empêché de rappeler l'importance des gestes barrière. "Courage à tous, affrontons cette situation pour permettre à nos enfants de vivre de beaux moments, de se construire dans la joie, l’amitié et l’amour", a conclu le comédien de Camping Paradis.

"Évidemment et comme toujours, j’ai pleuré"

Maman de Maël (4 ans) et de Claudia (2 ans), Karine Ferri a avoué avoir versé une petite larme en déposant sa fille à l'école. "Première rentrée pour Claudia. Et évidemment et comme toujours, j’ai pleuré. Et vous, comment avez-vous vécu cette rentrée si particulière ?", a demandé l'animatrice de TF1 qui a posté une photo du cartable de sa fille accroché au porte-manteau.

La comédienne Charlotte Gaccio a également immortalisé la rentrée scolaire avec une photo de ses jumeaux Roméo et Zoé. "Noces de coquelicots et première rentrée scolaire", a posté la maman qui fêtait aussi son anniversaire de mariage avec son compagnon.

Quant à Mélissa Theuriau, elle était ravie que Léon et Lila, 12 et 6 ans, reprennent le chemin de l'école. "Bonne rentrée à tous. Les enfants ont tant attendu ce retour à l’école ! Et nous aussi ! Courage pour affronter un quotidien différent, normé et un peu angoissant. Mais ils s’adaptent mieux que nous", a estimé la femme de Jamel Debbouze. Maman de quatre enfants, l'ex-Miss France Elodie Gossuin a pu compter sur le soutien de ses aînés Rose et Jules pour accompagner Joséphine et Léonard à l'école.

La top-modèle Natalia Vodianova était, elle, très fière de son petit Roman, 4 ans, le fils qu'elle a eue avec Antoine Arnault et qui faisait ce matin sa rentrée en maternelle. "Roman a été très courageux et il a été le premier à aller à l'école aujourd'hui. Ce n’était pas facile, mais il n’y a pas eu de larmes et nous sommes tellement fiers de lui pour avoir bien fait les choses", a-t-elle écrit.

Michael Cohen a opté quant à lui pour une petite vidéo montrant son fils Surifel (dont la maman est Emmanuelle Béart, son ancienne compagne) en compagnie de ses copains tandis que Karole Rocher a posté un cliché en noir et blanc où on la voit avec son mari Thomas NGigol accompagner leur fille Carmen à l'école.

Rania Hoballah