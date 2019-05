"Il se fait insulter tous les jours" : le calvaire carcéral de Christian Quesada raconté par un co-détenu

En prison depuis le 27 mars pour "détention d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur", Christian Quesada va très mal. Ce jeudi, C8 diffusait un documentaire sur l'ancien champion des "12 coups de midi" intitulé "Christian Quesada : du rêve au cauchemar". On y apprend notamment que le père de famille âgé de 54 ans, placé à l'écart des autres détenus pour des raisons de sécurité, n'est pas épargné.





"C'est l'une des prisons les plus violentes, Bourg-en-Bresse. Et franchement, honnêtement, il se fait insulter tous les jours à 8 heures quand il fait sa promenade, en haut", a confié aux cémaras de C8 Patrick, un de ses codétenus. "Franchement, s'il était avec nous, il ne pourrait plus jamais parler de sa vie. Il est foutu, il est cuit. Nous on est 80 en promenade, lui il est tout seul, il est mort".