REPLAY - Clémence Botino, miss Guadeloupe sacrée Miss France 2020 : revivez tous les temps forts de la cérémonie

Ça y est, on connaît la liste des 15 demi-finalistes pour le titre de Miss France. Il s'agit de Miss Guadeloupe, Miss Bourgogne, Miss Provence, Miss Alsace, Miss Saint-Martin-Saint-Barthélémy, Miss Ile-de-France, Miss Aquitaine, Miss Côte d'Azur, Miss Normandie, Miss Centre Val de Loire, Miss Réunion, Miss Picardie, Miss Tahiti, Miss Pays de la Loire et Miss Poitou-Charente.

Ça y est, on connaît la liste des 5 finalistes pour le titre de Miss France. Il s'agit de Miss Guadeloupe, Miss Tahiti, Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne !

C'est l'heure de la question traditionnelle du public (via les réseaux sociaux) aux candidates. On commence avec Miss Guadeloupe. Dans quelle mesure est-elle prête à dévoiler sa vie privée ? "Les réseaux sociaux sont un bon moyen de communiquer et partager des choses. Mais notre vie privée nous appartient, il ne faut pas top abuser des réseaux sociaux. Je garde ma vie personnelle pour moi"

Concours de beauté et droits des femmes sont-ils compatibles ? "Moi je m'oppose à cette idée-là. Le féminisme c'est défendre la liberté et le choix des femmes. On a toutes choisi d'être là".

Comment définir la beauté d'une femme? "C'est bien plus qu'un physique, c'est un état d'esprit. Une femme est belle quand elle est confiante et souriante. La beauté intérieure se reflète à l'extérieur".

Miss France 2020 nous vient de Guadeloupe. Clémence Botino a été sacrée devant Miss Provence, samedi 14 décembre à Marseille, succédant ainsi à Vaimalama Chaves. Sa deuxième dauphine est Miss Tahiti, sa troisième dauphine est Miss Bourgogne et sa quatrième dauphine est Miss Côte d'Azur.

"Je ne sais pas quoi dire, j'ai longtemps hésité à me présenter à Miss France, mais l'année dernière j'ai eu un déclic. Si vous avez une idée dans le coin de votre tête, il faut la poursuivre, il faut aller la chercher. Et cette victoire, je la donne à la Guadeloupe, à la France et je la vis aussi", a déclaré la jeune femme très émue au micro de Jean-Pierre Foucault.

Étudiante en première année de Master d'Histoire de l'art à la Sorbonne, Clémence Botino est âgée de 22 ans. Fan de "Game of Thrones" et de "Terminator", c'est une Miss qui aime manier l’autodérision. "J’aime beaucoup rigoler et m’amuser. Je n’aime pas les silences. J’aime détendre l’atmosphère et mettre tout le monde à l’aise, en faisant quelques blagues et en parlant de mes mésaventures (car il y en a)", nous avait confié la jeune femme avant l'élection. On a hâte de mieux la connaître !