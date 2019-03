VU DE TWITTER - Larmes de crocodile et retour surprise : Victor a irrité les spectateurs de "Koh-Lanta"

Si Frédéric, le doyen des bleus, avait été éliminé de façon assez claire la semaine dernière, victime de son caractère lunaire et des affinités entre ses camarades, le deuxième épisode de la saison 2019 de Koh-Lanta semble avoir suscité bien plus de surprises et de suspense pour les téléspectateurs.





Il faut dire qu'un premier abandon a tout d'abord précipité le jeu : Aliséa, qui ne se sentait pas bien et a dû quitter l'aventure sur décision médicale, a permis à Frédéric de revenir en grâce. Ce qui n'a pas manqué de faire tiquer quelques internautes, dont certains ont souligné les échec durant l'épisode précédent...