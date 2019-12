Clémence Botino, Miss France 2020 sur LCI : "Les concours de miss permettent aux femmes de s’exprimer"

Sa vie a définitivement changé. Samedi soir, Clémence Botino - miss Guadeloupe - a été désignée Miss France 2020 à l'issue d'un concours très serré. La jeune femme de 22 ans a recueilli 31,95% des voix, devant Miss Provence (30,66%), puis Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte d'Azur. Après une courte nuit, cette étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne a accordé sa première interview en direct à LCI.

Qu’avez-vous ressenti au moment de l’annonce et qu’est-ce qui a fait la différence ?

Clémence Botino. C’est un peu difficile pour moi de définir ce que j’ai ressenti. Tout s’est mélangé dans ma tête et dans mon coeur. C’est un déferlement d’émotions. J’avais envie de vivre ce moment comme un moment unique. Il fallait que je le vive à 200% Je débordais d’énergie et c’est ce que j’ai essayé de transmettre au fur et à mesure du show.

Comment envisagez vous l’année qui commence ?

Je vais me laisser porter et bercer par la couronne. Chaque jour aura sa nouveauté. J’ai hâte de voir ce que cette année me réserve. Pour mon projet professionnel et mes études, l’histoire de l’art c’est ma vie... mais ça attendra cette année .