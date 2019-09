"Je manque de confiance en moi": les touchantes confidences de Sylvester Stallone dans "Sept à Huit"

"J’étais sonné. Je me suis dit que c’était le pire film que j’avais fait. Je trouvais ça tellement mauvais que je suis allé voir mon agent et je lui ai demandé si on pouvait le racheter pour le brûler", confie-t-il. "Et puis un personnage qui déclare la guerre dans son propre pays, c’est moyen !".





"Aux Etats-Unis, les mentalités n’étaient pas prêtes", précise le comédien. "J’étais le 11e choix pour le rôle. Tous les autres acteurs avaient refusé parce que c’était trop polémique. Et puis au départ ça durait 3 heures ! J’ai demandé si on pouvait faire un peu de montage et on l’a ramené à 1h30 en coupant tous mes dialogues. Ça a rendu Rambo très mystérieux. Tout le monde parle de lui. Mais lui ne dit rien, jusqu’à la dernière scène où il pète les plombs. On découvre son syndrome post-traumatique. Et là, c’est un tout autre film."