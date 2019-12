REPLAY - Miss France 2020 - Du premier défilé au couronnement, la folle soirée de Clémence Botino en 10 vidéos

BEST-OF - La Guadeloupéenne de 22 ans a succédé à Vaimalama Chaves, samedi 14 décembre à Marseille, à l'issue d'une cérémonie qui a fait voyager les téléspectateurs. On rembobine l'élection de la reine de beauté pour vous.

L'émotion était si vive qu'elle lui a fait perdre l'équilibre. Clémence Botino a rapidement retrouvé ses esprits après avoir été sacrée Miss France 2020, samedi 14 décembre au Dôme de Marseille. Troisième représentante de la Guadeloupe à décrocher le titre national, l'étudiante en histoire de l'art de 22 ans a déjoué les pronostics et a su convaincre les téléspectateurs qui l'ont élue avec 31,95% des voix. Laissant derrière elle la locale de l'étape, Miss Provence, qui malgré une très large victoire à l'applaudimètre dans la salle, est repartie avec l'écharpe de première dauphine avec 30,66% des voix. L'huissier avait prévenu que les votes étaient serrés... Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour la candidate ultra-marine ? LCI vous replonge dans sa soirée avec 10 temps forts en vidéo, choisis en toute subjectivité.

Le défilé en costume régional

Elle est la première Miss que les téléspectateurs ont vu avec Miss Nord-Pas-de-Calais. Une évidence ? Clémence Botino a ouvert le bal des costumes régionaux dans une robe rose fushia, se déhanchant en haut des marches du plateau au rythme de "Rock DJ" qu'était venu interpréter en direct Robbie Williams.

En vidéo Miss France 2020 : Robbie Williams et les 30 Miss ouvrent la cérémonie

God save Miss Guadeloupe !

Clémence Botino figurait parmi le premier groupe de 30 Miss à s'être présenté face au public après la présentation de leur portrait. Une prestation remarquée dans un tableau so British consacré à l'Angleterre.

En vidéo Miss France 2020 : Les Miss en Angleterre, God save the Miss !

Le défilé en maillot de bain dans le far west

C'est sans doute l'un des moments que les Miss appréhendent le plus. Car défilé en maillot de bain devant une salle pleine à craquer de plus de 4000 personnes comme le Dôme et devant des millions de téléspectateurs n'est franchement une évidence pour personne. Les 30 candidates régionales, dont Clémence Botino, se sont présentées sur scène dans un une-pièce rappelant l'Ouest américain. Yihaa !

En vidéo Miss France 2020 : Les Miss défilent en maillot de bain. Living in America !

Le top 15

Elles se sont préparées pendant un mois pour espérer intégrer les demi-finalistes, choisies préalablement par un jury de pré-sélection présidé par Sylvie Tellier. La tête des candidates est forcément tournée vers ce moment précis, où sont annoncés les noms des régions de celles autorisées à poursuivre l'aventure. Cette année, elles étaient 15 et non 12. Et qui a été appelée en premier ? Clémence Botino.

En vidéo Miss France 2020 : Qui sont les 15 candidates demi-finalistes ?

Sa première prise de parole

A peine sélectionnée pour le top 15, les Miss doivent s'adresser au public face caméra. Un moment pas évident à gérer, le stress se mêlant à la joie d'être toujours en lice. Clémence Botino, première à prendre le micro, n'a pas tremblé et délivré un puissant discours à l'attention des jeunes générations. Respect des aînés, préservation du patrimoine et ode à la son île natale, la Guadeloupéenne a eu tout bon dès le début.

En vidéo Miss France 2020 : Les 5 choses à retenir sur Clémence Botino, Miss France 2020

Le défilé en bikini

Le deuxième passage en maillot de bain est réservé aux demi-finalistes qui passent du une-pièce au bikini. Les tenues étaient particulièrement réussies cette année dans un superbe tableau hommage à la Polynésie française, chère à Miss France 2019 Vaimalama Chaves.

En vidéo Clémence Botino, Miss France 2020 défile en bikini

Le top 5

Aurait-on dû y voir un signe ? Clémence Botino aura été la première toute la soirée. C'est encore elle qui a ouvert l'annonce des cinq finalistes. Rejointes par les Miss Provence, Tahiti, Côte d'Azur et Bourgogne, elle a enchaîné deux autres tableaux avant de se plier à l'ultime étape qui peut rapidement s'avérer éliminatoire en cas de bafouille.

En vidéo Miss France 2020 : Qui sont les 5 candidates finalistes ?

La question des internautes

Cinq Miss, une dizaine de questions dans un bol qu'ont tiré au sort les membres du jury. Les dernières candidates encore en lice sont invitées à répondre à une interrogation soulevée par les téléspectateurs, souvent sociétale parfois plus légère. Clémence Botino a dû dire s'il était prête à laisser s'échapper sa vie privée à cause de son statut de Miss. Son discours, clair et limpide, a été vivement applaudi par le public du Dôme.

En vidéo Clémence Botino, Miss France 2020 : "ma vie privée restera privée".

Le sacre

Qu'il a été long ce moment... Jean-Pierre Foucault a fait durer le suspense de longues secondes avant que la présidente du jury Amandine Henry ne déclare : "Miss France 2020 est et restera... Miss Guadeloupe !"

En vidéo Miss France 2020 : Miss Guadeloupe, Clémence Botino est la grande gagnante

La première interview

"J’imagine que c’est encore un rêve et que je vais me réveiller dans quelques temps", a glissé Clémence Botino lors de son premier entretien face caméra avec la couronne sur la tête. Le réveil dimanche matin, après quelques heures de sommeil seulement, ont dû l'aider à prendre conscience de l'année forcément exceptionnelle qui l'attend.

En vidéo Miss France 2020 : L’interview exclusive de Clémence Botino, Miss France 2020 après son sacre

