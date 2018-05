Reportage à Windsor : nous avons pu mesurer la popularité (sonore) de Meghan Markle

Le silence se fait, lorsque la cérémonie démarre. D'ici, on la suit sur des écrans géants installés pour l'occasion? On écoute "religieusement" les chœurs monter dans la Chapelle. Durant celle-ci, il y eu quelques moments … émouvants et surprenants. Notamment lorsque l'Évêque, Michael Cury prend la parole. Entre les fous rires et les moments de stupéfaction. Nos voisins nous mettent un peu sur la voie : "On rit en voyant les têtes des membres de la famille royale", visiblement surpris par le prêche. "Regardez la tête de la Reine… On dirait que Camilla a un fou rire", entend-on dans la foule. La chanson pop, "Stand By Me", retentit dans l’église, immédiatement reprise en chœur par la foule. Puis tout ce petit monde redevient tout de même sérieux, lorsque retentit le "God Save The Queen". Une marée humaine se lève, se dresse, agite ses drapeaux et chante à tue-tête. Les caméramen du monde entier filment le moment et les journalistes britanniques s’interrompent…