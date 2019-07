Interdiction de la photographier et rétention d'informations : mais à quoi joue Meghan Markle ?

"Quand vous prenez des milliers de livres d'argent public, de l'argent qui pourrait être dépensé dans les écoles et les hôpitaux, pour améliorer et redécorer ce qui est à la base des palais luxueux, vous devez vous demander : que va donc recevoir le public en retour ?", s'est interrogé auprès de CNN le député travailliste Luke Pollard. "Ils essaient d'avoir leur part du gâteau et de le manger", a-t-il ajouté. "Meghan ne peut pas appeler à la vie privée pour bébé Archie tout en demandant au public de financer le train de vie de sa famille", acquiesce le Telegraph dans un éditorial.





Le beurre et l'argent du beurre ? Très peu pour les médias britanniques. Il ne s'agit évidemment pas de demander tout et n'importe quoi aux Sussex. Mais peut-être de suivre un peu plus le modèle mis en place par Kate et William, qui réussissent le délicat équilibre d'un quotidien loin des caméras mais ponctuée d'apparitions publiques quand il le faut pour leurs trois enfants. Le contrôle de sa communication, ultra verrouillée sur leur compte Instagram Sussex Royal, a ses limites que l'équipe de Meghan Markle est actuellement en train de tester. Attention toutefois à ne pas trop jouer avec le feu.