REVIVEZ - Le meilleur du beau mariage princier de Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex

GÂTEAU





La pièce montée a été dévoilée par le compte Twitter de Kensington Palace. Elle est composée de lemon curd d'Amalfi (ville du sud-ouest de l'Italie) et de crème au beurre de sureau. De la meringue suisse et 150 fleurs fraîches, dont des pivoines et des roses, ont été ajoutées pour la décoration. Un "gâteau-éponge", plus léger, a par ailleurs spécialement été conçu pour le couple.