Rihanna devient la chanteuse la plus riche du monde devant Madonna et Céline Dion

A seulement 31 ans, elle a déjà bâti un empire. Forbes a annoncé ce mardi 4 juin que Robyn Rihanna Fenty, plus communément appelée Rihanna, devenait la chanteuse la plus riche de la planète. Avec une fortune qui s'élève à 600 millions de dollars selon les estimations du magazine américain, la star mondiale aux multiples facettes devance ses aînées Madonna, dont la fortune s'élève à "seulement" 570 millions de dollars, et Céline Dion, qui possède un patrimoine de 450 millions de dollars.





Avec 400 millions, Beyoncé, dont le mari Jay-Z vient de devenir le premier milliardaire du rap, se classe 4e.