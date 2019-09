Rihanna : son "Savage x Fenty Show" est un coup de maître qui donne envie de s'aimer

RÉVOLUTION - Disponible sur Amazon Prime Video depuis le 20 septembre, le défilé de la marque de lingerie de la chanteuse dynamite les codes établis par l'industrie en offrant une place à tous les genres et tous les corps. Un show télévisuel ultra léché qui fera date, assurément.

Le 10 septembre, l'interprète de "Diamonds" organisait le deuxième défilé de la ligne de lingerie qu'elle a lancée il y a deux ans. Photos et vidéos ont été interdites lors de ce "Savage x Fenty Show" dont tout le monde a parlé lors de la Fashion Week de New York sans en voir aucune image. Il a fallu attendre l'arrivée du documentaire du même nom sur Amazon Prime Video dix jours plus tard pour véritablement prendre conscience du coup de maître réalisé par l'artiste.

Son prochain album se fait attendre. Mais peu importe. Au-delà de la musique, c'est par sa présence sur le marché de la mode et du maquillage que Rihanna impose sa marque. Celle d'une jeune femme de 31 ans bien dans ses baskets qui ne demande qu'à donner la même visibilité à chacun. "Elle veut que tout le monde se sente beau, indépendant, et ait cette force de devenir la meilleure version de soi-même", affirme Jennifer Rosales, vice-présidente de Fenty Corp, l'empire de la chanteuse qui porte son nom.

Coup de maître mais surtout coup de grâce pour tous ses potentiels concurrents qui auront fort à faire pour rivaliser avec la création à la fois unique et universelle que propose la chanteuse. En moins d'une heure, Rihanna raconte les préparatifs de l'évènement et dynamite tous les codes établis par l'industrie de la mode. "Je cherche des caractéristiques uniques, des gens qu'on ne met pas habituellement en lumière dans ce milieu", explique celle qui fait défiler tous les genres et tous les corps dans les pièces de sa création.

Le show en lui-même dure un peu plus de 35 minutes et donne naissance à un objet télévisuel plus proche d'un spectacle de danse que d'un défilé. Le décor, monumental, ne ressemble en rien aux podiums traditionnels. On en oublierait presque que le but est de promouvoir des petites culottes... Collants noirs et top noir transparent dévoilant son soutien-gorge, Rihanna ouvre elle-même les festivités sur un puissant tableau où les jeux de lumières se mêlent aux chorégraphies ultra travaillées de Parris Goebel.

Les tableaux sont entrecoupés par les prestations de Migos, Big Sean, Halsey, DJ Khaled et Fat Joe. Presque un concert à part entière. Sur scène, les tops du moment Cara Delevingne, Joan Smalls, Gigi et Bella Hadid côtoient l'actrice transgenre de "Orange is the New Black" Laverne Cox, la chanteuse Normani, la mannequin doublement amputée des jambes Lauren Wasser ou encore Aquaria, la dragqueen qui a remporté la saison 10 de l'émission "RuPaul's Drag Race". "Je dis toujours que si je peux twerker avec, alors c'est la bonne tenue", s'amuse en coulisses le mannequin grande taille aux cheveux jaune fluo Margie Plus.

On est loin, très loin des standards vantés depuis plus de 20 ans par le Victoria's Secret Fashion Show. Seul autre grand défilé à avoir droit à une telle retransmission dans les médias, il n'aura pas lieu cette année. Un hasard ? Permettez-nous d'en douter. Alors que les réseaux sociaux participent chaque jour un peu plus à propager une certaine idée de la féminité, Rihanna vient rappeler que "toutes les femmes ont le droit de se sentir sexy". Et bon dieu que ça fait du bien !