"#RIPDaddy" : Choupette capitalise sur la disparition de son maître Karl Lagerfeld en lançant une collection hommage

Elle était son allié le plus précieux. Choupette, le sacré de Birmanie qui ne quittait plus Karl Lagerfeld depuis des années, est sortie de l'ombre près d'un mois après le décès du couturier allemand. Un retour orchestré par l'équipe de communication qui gère les réseaux sociaux de l'animal. Car oui, la petite chatte est suivie par plus de 302.000 personnes sur Instagram et près de 53.000 sur Twitter. L'idée est née en 2012 dans l'esprit d'Ashley Tschudin, une jeune Américaine désireuse d'imaginer, avec humour et sarcasme, ce que pouvait bien penser le félin le plus chic de la planète.





Alors ses premières actions en cette période de deuil ne pouvaient aller que dans ce sens. Après un premier teaser affirmant qu'elle allait de l'avant, Choupette a dévoilé son nouveau projet vendredi 15 mars. "Vous avez inondé mes messages privés d'amour et de soutien. J'ai trouvé ma voix à nouveau", écrit-elle en légende d'un dessin la montrant avec un voile sur la tête, lunettes noires sur le nez et cravate noir autour du coup. Un motif qui se retrouve sur les six pièces de la "collection commémorative #RIPDaddy", repose en paix Papa.