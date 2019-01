Rixe mortelle à Paris : le rappeur MHD déféré, ses concerts reportés

MHD n’est pas monté sur scène mercredi à Amsterdam. Il ne le fera pas non plus ce jeudi soir au Luxembourg. Placé mardi en garde à vue, le rappeur français, 24 ans, et trois autres jeunes, ont été déférés mercredi soir au parquet de Paris, d’après les informations de LCI.





Ils sont tous suspectés d’être impliqués dans une rixe qui a entraîné la mort d’un homme de 23 ans, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris. D’après une source policière, citée par "Le Point", le drame serait lié à la "guerre des bandes" qui sévit dans certaines zones de la région parisienne.