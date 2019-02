Le rappeur MHD reste derrière les barreaux, son avocate "dans l’incompréhension"

Né d’un père guinéen et d’une mère sénégalaise, MHD a grandi en Vendée avant de s’installer à Paris en 2003. Titulaire d’un BEP restauration, il travaille comme livreur de pizza lorsqu’il est repéré sur les réseaux à l’été 2015. Pionnier de "l’afrotrap", mélange de hip-hop et de sonorités africaines, il a vendu plus de 400.000 exemplaires de son premier album éponyme, paru en 2016.





Sorti le 19 septembre dernier, son deuxième opus, "19", s’est déjà vendu à plus de 50.000 exemplaires. Au moment de son arrestation, le jeune homme s’apprêtait à partir en tournée mondiale. Si ses premières dates en Europe ont été reportées, son maintien en détention pourrait compromettre la suite de ses concerts, avec notamment un passage à l’AccorHotels Arena, le 29 mars prochain.