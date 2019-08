Robe meringue, yacht de luxe et soleil de Capri : le somptueux mariage d'Heidi Klum et Tom Kaulitz en Italie

La cérémonie a semble-t-il été officiée par Bill Kaulitz, jumeau du marié et chanteur de Tokio Hotel. Les quatre enfants de Heidi Klum (Leni, 15 ans, Henry, 14 ans, Johan, 12 ans et Lou, 9 ans) étaient bien sûr présents, tout comme Erna et Gunther Klum, les parents de la mariée. La Spice Girl Melanie B, qui a rencontré l'Allemande sur le tournage de l'émission "America's Got Talent", figurait aussi parmi les invités. Et elle n'a pas pris les mêmes précautions que ses hôtes pour camoufler sa localisation sur les réseaux sociaux.